В Киеве мужчина убил свою сожительницу из-за того, что она потратила их совместные сбережения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители рассказали, что между гражданскими супругами после застолья возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову своей жене. От полученных травм женщина скончалась в больнице, а мужчина сейчас находится под стражей.

Полицейские получили сообщение от врачей о том, что из квартиры на улице Академика Туполева госпитализировали женщину с ранением головы, похожим на огнестрельное. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

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"Мы отрабатывали несколько версий содеянного. Впоследствии во время следственных действий мы выяснили, что женщина потратила совместные сбережения, что стало причиной ссоры между супругами. Мужчина взял пневматический пистолет и выстрелил в голову жены. За несколько дней от полученных травм женщина скончалась в больнице", - рассказали в полиции.

Отмечается, что преступление совершил киевлянин 1977 года рождения. Из квартиры следователи изъяли револьвер "Флобер" и патроны к нему, которые направили на экспертизу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.