В Киеве начали делать прививки от коронавируса пожилым людям

Как передает Politeka, об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов на своей странице в соцсети.

Так, министр здравоохранения сообщил, что в одном из столичных стационарных пунктов вакцинации, который открылся накануне, начали вакцинировать людей возрастной группы 80+, которые записались на прививку через своих семейных врачей.

"За вчерашний день здесь сделали прививку 50 людям старшего возраста, примерно столько же планируют вакцинировать сегодня", - сообщил глава МОЗ.

Он также отметил, что иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а за 12 недель нужно ввести еще одну дозу. В случае, если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу.

"Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно", - добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 24 марта, в Киеве было подтверждено 1267 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии болезнь подтвердилась у 156 603 киевлян. Также известно, что в течение суток заболели 726 женщин, 475 мужчин и 66 детей.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "в ближайшее время...".

Как сообщала Politeka, усиление карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.

Также Politeka писала, что усиление карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "все должны...".