В Киеве произошел пожар в многоэтажке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев сейчас".

Так, в украинской столице произошел пожар на улице Малышко, 27. При этом известно, что возгорание спровоцировали рабочие.

Столичные источники сообщают, что в многоэтажном доме загорелся балкон на 4-м этаже. По словам местных жителей, на 5-м этаже в это время как раз работали рабочие, которые демонтировали балкон. Когда они включили электросварку, искра попала на балкон этажом ниже, что вызвало пожар.

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В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

"К счастью, пожарные сработали оперативно", - комментирует автор видео.

Как можно заметить на кадрах с места, к дому приехали полицейские, пожарные и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в украинской столице произошел пожар на улице Старовокзальной. Там возле остановки скоростного трамвая сгорел супермаркет. По данным спасателей, в среду ночью, 24 марта, в 00:31 поступило сообщение о пожаре на ул. Старовокзальной, 21, что в Шевченковском районе столицы. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

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