В Киеве едва не произошла трагедия из-за неосмотрительности строителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киевгаз".

Так, в среду, 24 марта, горе-строители самовольно отрезали газовую трубу в одной из квартир многоэтажки по улице Космонавта Волкова, 12а, проводя ремонтные работы.

⠀

О ситуации аварийной газовой службе сообщила женщина, которая живет этажом ниже. Она рассказала, что у нее в квартире дрожала газовая труба. Прибыв на место, специалисты "Киевгаза" сразу проверили квартиру соседей сверху, где делали ремонт. Как выяснилось, строитель по какой-то причине обрезал газовую трубу, поставка газа по которой в это время не была перекрыта.

Специалисты в срочном порядке перекрыли газовый стояк, чтобы не допустить аварии.

"Вследствие халатности и грубого нарушения правил безопасности систем газоснабжения могли пострадать жильцы 144 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, в любой момент мог произойти взрыв, пожар или другая непредсказуемая аварийная ситуация. Дальнейшие действия со строителем и владельцем квартиры, где обрезали трубу, будет осуществлять полиция.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".