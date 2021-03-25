В Киеве едва не произошла трагедия из-за неосмотрительности строителей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киевгаз".
Так, в среду, 24 марта, горе-строители самовольно отрезали газовую трубу в одной из квартир многоэтажки по улице Космонавта Волкова, 12а, проводя ремонтные работы.
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О ситуации аварийной газовой службе сообщила женщина, которая живет этажом ниже. Она рассказала, что у нее в квартире дрожала газовая труба. Прибыв на место, специалисты "Киевгаза" сразу проверили квартиру соседей сверху, где делали ремонт. Как выяснилось, строитель по какой-то причине обрезал газовую трубу, поставка газа по которой в это время не была перекрыта.
Специалисты в срочном порядке перекрыли газовый стояк, чтобы не допустить аварии.
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"Вследствие халатности и грубого нарушения правил безопасности систем газоснабжения могли пострадать жильцы 144 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, в любой момент мог произойти взрыв, пожар или другая непредсказуемая аварийная ситуация. Дальнейшие действия со строителем и владельцем квартиры, где обрезали трубу, будет осуществлять полиция.
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