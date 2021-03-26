США, Австралия, Великобритания, Франция, Норвегия и вообще Скандинавия - это те страны, которые уже обзавелись зеленой ливневой инфраструктурой. В программе in Kyiv на Youtube Илья Царенко, градопланирователь и член правления Совета по урбанистики Киева, рассказал, как бы выглядела столица Украины, если бы оборудовать таким образом все «пустыре» и заброшенные участки города.

Гость программы описывает тяжелую ситуацию с водоотводом в Киеве. Так, газоны без зелени воду не задерживают, она же с осадками и грязью идет на тротуары и пешеходные дорожки. «Там появляется каша и все это направляется в систему водоотведения», - говорит Царенко. Он добавляет, что так водоотведение забивается мусором или его и вообще нет, тогда, соответственно, никакая грязь с водой никуда не уходит, а просто сохнет.

Ведущая программы также присоединяется к дискуссии и добавляет, что из крупных бесхозных земельных участков можно было бы сделать зеленые оазисы посреди урбанизированного города, а это бы со своей стороны помогло справиться с затоплениями.

«Это именно то, с чего надо начать - пересмотреть целом использование территорий наших кварталов, районов, дворов», - отвечает ей Царенко. По мнению эксперта, Киеву необходимо перепланировки, тогда не будет уже мокрых дорожек, переполненных стоков, зато водой будут питаться зеленые зоны. В то же время он добавляет, что, возможно, это звучит страшно, но осуществить довольно легко.

Но на вопрос, кому должна принадлежать инициатива этих изменений, Царенко не может ответить. Ведь, с одной стороны, сами киевляне могут обратиться к властям с соответствующими предложениями и просьбами, с другой - могут подождать того, кто сам решит заняться этим вопросом. Так или иначе, но одни могут ничего не добиться своими просьбами, а другие, как видим, а принципе не занимаются такими проектами.

Эксперт высказывает мнение о том, кем должна быть украинская власть - модератором. Со стороны власти должна быть инициатива, она должна отвечать на запросы общественности и решать ее проблемы, а не заставлять же украинцев заниматься этим, ведь их предложения могут оказаться не целесообразными.

Напоминаем, Котенкова рассказывает о состоянии инфраструктуры украинских городов и равнодуши и власти к этим проблемам.