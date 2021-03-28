В украинской столице возникли новые сложности, в связи с коронавирусом

В сети обсуждают ситуацию, сложившуюся в Киеве со скорыми. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук-группу "Киев Оперативный". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как отмечается в сообщении, размещенном 27 марта, возле больницы №12 столпились в очереди более 20 карет скорой помощи, чтобы передать пациентов. В результате на остальные вызовы они выехать не могли.

Отмечается, что больных привезли с целью положить под кислородные концентраторы. Однако в самом лечебном учреждении мест нет, а койки ставят уже в столовую.

Подчеркнем, что в столице критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Пользователи сети прокомментировали видео, где запечатлена очередь из скорых.

"Прошёл год... Стало только хуже. Кому нужны эти локдауны, если медицина в "каменном веке"?", "Мест нет! У вас был целый год подготовить места! Никому н**ер не нужны в этой стране!", "Да уж, сегодня по городу огромное количество скорых катает, ситуация усугубляется (", "Два варианта: или очередной фейк, чтоб нагнать паники, или ребята наша с вами ситуация совсем в одном месте...", "За год можно было построить больницу и запастись кислородом", "В Буковеле откатали, в Одессе рестораны работают сейчас) Так и будем ещё лет 10 в локдауне. Люди у нас такие, менталитет", - написали пользователи сети.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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