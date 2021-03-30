В Киеве двое бездомных получили паспорта и надеются начать новую жизнь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Святошинской РГА.
Так, в украинской столице двое бездомных получили долгожданные документы - ІD-карточки.
Отмечается, что во время социального патрулирования сотрудниками Управления соцзащиты населения были обнаружены два человека без постоянного места жительства.
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"Илья Олегович имеет непростую судьбу. Родом из г. Горловка Донецкой области, в бурные времена переехал в город Киев. Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности (устраивался только на временные подработки), хотя имеет два высших образования – преподаватель иностранных языков и строитель. Ирина Львовна тоже имеет сложную судьбу. Но несмотря на большие жизненные трудности и невзгоды, эти люди излучают счастье и любовь", - говорится в сообщении.
Сейчас мужчина и женщина уже получили документы- ІD-карточки. Теперь пара планирует выйти замуж и найти работу.
"Так две одинокие, непокоренные трудностями судьбы теперь будут вместе идти по жизни. Всех неравнодушных просим откликнуться и помочь им с трудоустройством", - говорится в сообщении.
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