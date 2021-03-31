В Киеве могут существенно усилить карантинные ограничения

Как передает Politeka, об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Так, по его словам, если Национальная академия наук не предоставит дополнительные койки для больных коронавирусом, столичная власть может пойти на новое ужесточение карантина, в рамках которого будут закрываться детские сады, младшие классы школ, а также прекратит работу общественный транспорт.

По словам Рубана, это может произойти уже в пятницу, 2 апреля. Речь идет о полутысяче коек.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - подчеркнул глава Госпродпотребслужбы.

Рубан сообщил, что в украинской столице могут закрыть детсады, младшие классы школ, а также остановить общественный транспорт. Он отметил, что по состоянию на сегодня киевские водители массово нарушают карантинные ограничения.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что" Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Фиксируют многочисленные нарушения правил", - добавил он.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "в ближайшее время...".

Как сообщала Politeka, усиление карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.

Также Politeka писала, что усиление карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "все должны...".