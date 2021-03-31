В Киеве вводятся жёсткие карантинные ограничения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

"Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!", - сообщил градоначальник столицы.

Ограничения начинают действовать с 5-го апреля и продлятся как минимум до 16 апреля:

Киев закрывает все школы и детские сады.



Весь общественный транспорт, и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу.



Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.



Уже с 1 апреля работу прекращают продуктовые ярмарки.

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