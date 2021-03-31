В Киеве заявили о минировании сразу трех объектов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в украинской столице на спецлинию поступило сообщение от анонима о заминировании нескольких объектов в Киеве.

В частности, в Киеве якобы заминировано российское посольство, суд и жилой комплекс.

Аноним заявил, что взрывчатка заложена в здании Посольства РФ, находящемся на Воздухофлотском проспекте, 27.

Также сообщается о минировании Киевского апелляционного суда (улица Соломенская, 2а) и ЖК Time (улица Липковского, 38).

"На места вероятного минирования выехали соответствующие службы. Информация проверяется", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения.

Так, к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

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