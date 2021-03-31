«Давно не відчувалося такого насолоди» – зазначив президент Федерації мініфутбол м.Києва Руслан Хоботов. Ми не уявляли, що чемпіонат Києва сезону 2020-2021 рр дасть такі високі рейтинги та приверне такий інтерес онлайн-уболівальників в період пандемії.

Як пише khreschatyk.news, 27 березня чемпіоном Києва з футзалу стала команда СЕРВІТ, здобувши перемогу над командою GRIFON з рахунком 7: 1.

Тим самим команда не тільки завоювала першість у місті, а й отримала право брати участь у відбірковому етапі чемпіонату України у другій лізі.

27 березня в м. Луцьк відбулося жеребкування 1/8 фіналу Другій лізі, і представнику столиці випало битися силами з львівським «in.IT». Першу гру кияни проведуть удома 3 квітня о 13:00 в спорткомплексі КПІ, а другу – в гостях 09-11 квітня. Переможці пар стануть учасниками фіналу восьми. Він відбудеться 23-25 квітня, а місце його проведення буде визначено 12 квітня.

Команду СЕРВІТ тренує заслужений майстер спорту міжнародного класу – Олег Шайтанів. До складу команди входять вратарі Андрій Петров і Віталій Денюжкін, а також універсали Костянтин Макеєв, Вадим Атаманенко, Костянтин Демиденко, Максим Постолатьєв, Ігор Бич, Павло Коротенко, Олександр Таразевич, Сергій Романовський, Євген Савчук, Павло Клименко, Іван Глуцький, Олександр Семенов і Олександр Вершинін.

Кожна футбольна команда унікальна. СЕРВІТ – це сім’я. А в кожній сім’ї є свої звичаї і традиції. Ця команда відрізняється стилем гри та навіть духом гри!