Ни адреса, ни района не указали

В Киеве поступило сообщение о минировании медицинских учреждений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Муниципальную стражу Киева".

Изначально речь шла о клинической больнице №7. Отмечается, что сейчас из больницы эвакуируют персонал и пациентов. На месте ждут прибытия полиции.

"Больница заминирована! Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. Сейчас проходит эвакуация персонала и пациентов. Ожидается прибытие правоохранителей", - говорится в сообщении.

Впоследствии столичные СМИ сообщили, что заминирована не только больница №7, а вообще все медучреждения.

"Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из помещений киевской больницы заложена взрывчатка. В сообщении не указано: ни адрес, ни район, ни название больницы. Поэтому проводится проверка всех больниц Киева. В данный момент проверка продолжается" , - говорится в сообщении.

В столичной полиции пока что не комментируют информацию о минировании.

Как известно, анонимные заявления о минировании тех или иных объектов в Киеве - не редкость. В основном данная информация не подтверждается.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения.

Так, к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины). Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

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