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В Киеве вспыхнул масштабный пожар

Подробности и кадры с места ЧП опубликовали "Факты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Соцсети просто наводнили видео с правого берега, на которых видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Как оказалось, загорелись плавучие дачи напротив парка "Наталка", огонь охватил около 200 квадратных метров.

"По ее словам, на острове Собачий загорелись две плавучие дачи, а потом огонь перекинулся на дровник", - сообщили в ГСЧС Киева.

Пламя пришлось тушить с воды, пожарными кораблями. С пожаром справиться удалось и, к счастью, обошлось без жертв.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме на улице Тростянецкая, 8 В результате ЧП, в квартире на 9-м этаже, пожилая женщина оказалась в огненной ловушке.

Спасателям пришлось эвакуировать ее по лестнице.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".