В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Подробности и кадры с места ЧП опубликовали "Факты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Соцсети просто наводнили видео с правого берега, на которых видно, как в небо поднимается столб черного дыма.
Как оказалось, загорелись плавучие дачи напротив парка "Наталка", огонь охватил около 200 квадратных метров.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Мощный красавец влюбил в себя неприступную Лесю Никитюк, фото пары: "Как хорошо..."
Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" томно выгнулась, сверкнув роскошью в декольте: "Не боясь осуждений..."
Синоптик дал прогноз погоды на Пасху 2021, украинцев ждет неприятный сюрприз: "май будет..."
"По ее словам, на острове Собачий загорелись две плавучие дачи, а потом огонь перекинулся на дровник", - сообщили в ГСЧС Киева.
Пламя пришлось тушить с воды, пожарными кораблями. С пожаром справиться удалось и, к счастью, обошлось без жертв.
Причины возникновения пожара пока неизвестны.
Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме на улице Тростянецкая, 8 В результате ЧП, в квартире на 9-м этаже, пожилая женщина оказалась в огненной ловушке.
Спасателям пришлось эвакуировать ее по лестнице.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.
Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".