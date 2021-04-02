В Киеве в ближайшие дни ожидается похолодание и дожди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, после теплого начала рабочей недели в украинской столице начинается период похолодания, который продлится вплоть до следующего четверга, 8 апреля.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 2 апреля, в Киеве будет переменчивая погода с настоящими весенними ливнями. Температура воздуха не поднимется выше отметки 10 градусов тепла. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в столице будет сильный ветер. Порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.
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В субботу, 3 апреля, ночью показатели термометра не опустятся ниже отметки в 1 градус тепла, а днем потеплеет до 9 градусов выше нуля. Осадков в субботу в столице не ожидается.
В воскресенье, 4 апреля, в Киеве также будет довольно прохладная погода. Ночью столбики термометра опустятся до 1 градуса выше нуля, а днем не поднимутся выше 9 градусов. Также синоптики предупреждают, что днем в столице возможен небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что в субботу, 3 апреля, дожди доберутся и до восточных регионов страны, а в центре - наоборот, временно будет ясно.
Напомним, что синоптик Диденко посоветовала украинцам наслаждаться погодой перед возвращением холодов: "почти лето".
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