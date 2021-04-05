Что нужно знать

Новое ужесточение карантина вступило в силу 5 апреля

В Киеве усилили ограничения из-за стремительного распространения коронавируса. Локдаун продлится как минимум до 16 апреля, но может быть продлен.

Так, с 5 апреля в столице начали действовать такие карантинные ограничения:

Закрыты все школы и детские сады столицы.

Заведения общественного питания работают только навынос или в режиме доставки.

Весь общественный транспорт и метро будет перевозить только тех, у кого есть специальные пропуска. Их выдают работникам критической инфраструктуры. Получить их можно в городской или районной администрации.

По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.

Продуктовые ярмарки запрещены с 1 апреля.

Помимо этого будут действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а в общественных местах будет запрещено находиться без маски.

За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, столичных работодателей планируют штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах. Минимальный штраф — 34 тысячи гривен.

Напомним, по данным на воскресенье, 4 апреля, за предыдущие сутки в Киеве выявили 2053 случая коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии (всего 166 658). Также за сутки госпитализировано рекордное количество больных коронавирусом — 240. Еще 394 госпитализированных — с подозрением на коронавирус и пневмониями.

В столице было зафиксировано 50 летальных случаев от вируса (всего 3545).

Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.

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