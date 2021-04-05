Новое ужесточение карантина вступило в силу 5 апреля
В Киеве усилили ограничения из-за стремительного распространения коронавируса. Локдаун продлится как минимум до 16 апреля, но может быть продлен.
Так, с 5 апреля в столице начали действовать такие карантинные ограничения:
- Закрыты все школы и детские сады столицы.
- Заведения общественного питания работают только навынос или в режиме доставки.
- Весь общественный транспорт и метро будет перевозить только тех, у кого есть специальные пропуска. Их выдают работникам критической инфраструктуры. Получить их можно в городской или районной администрации.
- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.
- Продуктовые ярмарки запрещены с 1 апреля.
Помимо этого будут действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а в общественных местах будет запрещено находиться без маски.
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За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, столичных работодателей планируют штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах. Минимальный штраф — 34 тысячи гривен.
Напомним, по данным на воскресенье, 4 апреля, за предыдущие сутки в Киеве выявили 2053 случая коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии (всего 166 658). Также за сутки госпитализировано рекордное количество больных коронавирусом — 240. Еще 394 госпитализированных — с подозрением на коронавирус и пневмониями.
В столице было зафиксировано 50 летальных случаев от вируса (всего 3545).
Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.
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