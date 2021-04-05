В Киеве на фоне ужесточения карантина недоступными стали даже детские площадки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в связи с усилением карантина с понедельника, 5 марта, в украинской столице перекрыли детские площадки, оградив их красной лентой.

Также на детских площадках появились предупреждения о количестве заболевших коронавирусом детей в столице.

"Настоятельно просим не пользоваться игровыми площадками в период локдауна", - призывают родителей.

Как видно на фото, детские площадки пустуют, и никто не игнорирует ограничения.

Как известно, в Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели жесткий локдаун в связи с резким ростом количества зараженных коронавирусом. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - теперь работает по специальным пропускам для пассажиров. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне ограничения работы общественного транспорта на дорогах образовались многочисленные пробки. Кроме того, стало больше аварий, а таксисты "заломили" цены на поездки по столице - чтобы добраться из спального района в центр, придется заплатить около 500 грн.

Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.

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