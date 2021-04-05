Что будет с карантином после 16 апреля?

В Киеве вопрос о продлении жесткого карантина будет решаться через неделю

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Так, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что власти Киева наблюдают за ситуацией с COVID-19 в столице. Решение о продлении или смягчении карантина, по его словам, будут принимать уже на следующей неделе.

Комментируя продление жесткого карантина в Киеве, чиновник заявил, что уже в понедельник можно будет делать выводы относительно динамики коронавируса в столице.

"Думаю, что это будет через неделю. В понедельник будем видеть динамику заболеваемости. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продолжать или останавливать это 16 апреля", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне ограничения работы общественного транспорта на дорогах образовались многочисленные пробки. Кроме того, стало больше аварий, а таксисты "заломили" цены на поездки по столице - чтобы добраться из спального района в центр, придется заплатить около 500 грн.

Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.

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