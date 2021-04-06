В Киеве люди по несколько дней стоят в очереди, чтобы получить спецпуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице местные жители вынуждены отстаивать огромные очереди, чтобы получить спецпропуск, с которым можно пользоваться общественным транспортом во время локдауна. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Это не очередь к "Эпицентру". Все эти люди всего лишь желают получить спецпропуски для проезда в общественном транспорте. Некоторые говорят, что уже вторые сутки стоят в очереди. Киев, Бассейная, 1/2А", - говорится в сообщении.

Как известно, с понедельника, 5 апреля, в Киеве ужесточили карантинные ограничения. В частности, жесткий карантин коснулся общественного транспорта. Отныне на проезд имеют право только жители столицы, у которых есть спецпропуск. На фоне этого водители маршруток жалуются на колоссальные убытки, а также огромные штрафы. Киевские маршрутчики массово увольняются и берут отпуска, чтобы не работать в таких условиях.

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