В Киеве люди не могут получить спецпропуски для проезда в общественном транспорте во время локдауна, потому что они закончились

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появились фото очереди за спецпропусками, в которой приходится стоять столичным врачам и работникам оборонной промышленности.

"Очень странное ощущение, когда столичная власть не может обеспечить врачей бумажкой размером с пачку спичек, а мы еще просим каких-то повышений заработной платы... Конкретно в этой очереди стоят и врачи, и работники оборонной промышленности. Должны стоять, потому что уже завтра к месту своей работы они просто не смогут доехать", - говорится в сообщении.

Также автор поделился фотографией объявления о том, что спецпропуски закончились.

"Сам я работаю в Диагностическом центре, где ежедневно с коллегами принимаем 30-50 пациентов. И мы не можем получить пропуска, ведь как сказали - закончились. Где тут хоть капля логики?" - возмущается киевлянин.

Как известно, с понедельника, 5 апреля, в Киеве ужесточили карантинные ограничения. В частности, жесткий карантин коснулся общественного транспорта. Отныне на проезд имеют право только жители столицы, у которых есть спецпропуск.

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