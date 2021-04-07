В Киеве подорожал проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в сети сообщили, что столичные маршрутки подняли цены на проезд до 10 грн. В частности, стоимость проезда подорожала сразу на 16 различных маршрутках.

"В Киеве уже 16 маршруток повысили цены на проезд до 10 гривен: №150, №192, №405, №414, №418, №422, №437, №439, №444, №461, №470, №472, №476, №485, №529, №559", - говорится в сообщении.

Как известно, с понедельника, 5 апреля, в Киеве введен локдаун, в рамках которого пользование общественным транспортом стало возможным только при наличии спецпропуска.

На фоне этого перевозчики несут существенные убытки, а также получают многочисленные штрафы за нарушение карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что если Национальная академия наук не предоставит дополнительные койки для больных коронавирусом, столичная власть может пойти на новое ужесточение карантина, в рамках которого будут закрываться детские сады, младшие классы школы, а также прекратит работу общественный транспорт. Столичные власти сообщают, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта, и в столице фиксируют многочисленные нарушения правил.

Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.

Как сообщала Politeka, штрафы за нарушение карантина "разорят" украинцев: кого жестко накажут, "Минимальная сумма..."

Также Politeka писала, что окажется под запретом с 5 апреля, будет действовать минимум до..."