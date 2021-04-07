В Киеве подорожал проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, в сети сообщили, что столичные маршрутки подняли цены на проезд до 10 грн. В частности, стоимость проезда подорожала сразу на 16 различных маршрутках.

"В Киеве уже 16 маршруток повысили цены на проезд до 10 гривен: №150, №192, №405, №414, №418, №422, №437, №439, №444, №461, №470, №472, №476, №485, №529, №559", - говорится в сообщении.

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Как известно, с понедельника, 5 апреля, в Киеве введен локдаун, в рамках которого пользование общественным транспортом стало возможным только при наличии спецпропуска.

На фоне этого перевозчики несут существенные убытки, а также получают многочисленные штрафы за нарушение карантинных ограничений.

маршрутка

Ранее сообщалось, что если Национальная академия наук не предоставит дополнительные койки для больных коронавирусом, столичная власть может пойти на новое ужесточение карантина, в рамках которого будут закрываться детские сады, младшие классы школы, а также прекратит работу общественный транспорт. Столичные власти сообщают, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта, и в столице фиксируют многочисленные нарушения правил.

Напомним, украинцы получат "иммунитет" на работе во время локдауна: кто будет получать до 30 тысяч вопреки карантину.

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