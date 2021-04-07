Остановка общественного транспорта, предусмотрена киевской властью в рамках внедрения локдауну, не только не улучшит ситуацию с COVID-19, но и создаст дополнительное напряжение в обществе.

Об этом говорится в письме к КГГА представителей аналитических центров, которые вместе с Кабмином принимали участие в разработке моделей адаптивного карантина. Среди них - Центр экономической стратегии, Институт социально-экономической трансформации, Украинский институт будущего, Институт финансов и права и Экономическая экспертная платформа.

Эксперты отмечают, что абсолютное большинство стран Европы и Азии ни на день не останавливали общественный транспорт в рамках борьбы с коронавирусом.

"Запрет работы транспорта на определенное время является крайне редким явлением в странах ЕС и Азии, к такому уникальному запрету на короткий промежуток времени прибегли лишь несколько государств. Даже в строгий карантин большинство стран принимали меры безопасности - обязательными стали маски, дезинфекция, частично было изменено расписание - однако транспорт не останавливался", - указано в письме.

По словам экспертов, ссылающихся на исследования стэнфордских ученых, наиболее опасные источники возможного заражения на коронавирус - рестораны, спортклубы, кафе, религиозные заведения. Между тем транспорта и детских садов в перечне рисковых категорий нет.

Наиболее эффективными мерами в борьбе с COVID-19 аналитики считают ускорение темпов вакцинации украинцев, увеличения количества тестирований, ведение реальной статистики распространения инфекции и соответствующей корректировки общей стратегии борьбы с ней.

Подписанты отметили свою готовность принять участие в обсуждении и детализации планов по выходу из кризиса и изменении модели карантинных мероприятий и призвали КГГА требовать от центральных органов власти, в частности, Государственного управления делами, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Министерства обороны и Академии медицинских наук Украины временного преобразования ведомственных больниц в больницы для лечения киевлян, больных Ковід-19.