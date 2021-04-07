Столичные власти отказываются сносить памятник дружбы Киева и Москвы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на LB.ua.

Так, депутат Киевского горсовета Алина Михайлова рассказала, что в КГГА отказались демонтировать памятник дружбы Киева и Москвы, расположенный в Голосеевском районе.

По ее словам, чиновники аргументируют отказ от демонтажа тем, что памятник до сих пор находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева как основное средство внешнего благоустройства с балансовой стоимостью 105 500,00 грн. Также в КГГА утверждают, что сейчас нет порядка демонтажа памятников с информацией о городах государства-агрессора.

Кроме того, в КГГА отметили, что этот памятный знак не относится к списку объектов, подпадающих под декоммунизацию.

"Жаль, что вместо решения вопроса с демонтажем чиновники включили бюрократические механизмы только для того, чтобы ничего не переносить. Для меня дикость, что на седьмом году войны у нас в столице стоит памятник дружбы с агрессором. Конечно, мы его демонтируем, но сопротивление чиновников поражает", - заявила депутат.

Следует отметить, что памятник дружбы Киева и Москвы появился в парке на ул. Якубовского еще 20 лет назад, в 2001 году.

Напомним, в Одессе проголосовали за установку памятника жертвам 2 мая: решение понравилось не всем.

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