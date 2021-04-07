В Киеве во время локдауна изменится график движения метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, в метрополитене решили оптимизировать графики движения на период усиленного карантина в столице. Изменения обусловлены тем, что во время локдауна метро перевозит гораздо меньше пассажиров, чем во "внекарантинное" время.

"С начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовалось 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно. Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать расходы на перевозку", - говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" также напомнили, что до 16 апреля проезд в общественном транспорте, в том числе в метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

"Призываем пассажиров соблюдать масковый режим и пользоваться транспортом при реальной необходимости, - обратились к киевлянам.

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