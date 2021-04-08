В Киеве мужчина грозился подорвать коммунальное предприятие
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в пресс-службе полиции столицы в Facebook.
Правоохранителям сообщили, что нетрезвый мужчина с гранатой в руках находится возле здания жилищно-эксплуатационного участка Печерске.
Горе-подрывника удалось обезвредить и задержать.
Им оказался ранее судимый мужчина, который четыре года назад угрожал взорвать больницу в Киеве.
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Как оказалось, у него в руках был не боевой снаряд, а учебный корпус гранаты Ф-1, который уже направили на экспертизу.
За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения. Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.
Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
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