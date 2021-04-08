В Киеве мужчина грозился подорвать коммунальное предприятие

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в пресс-службе полиции столицы в Facebook.

Правоохранителям сообщили, что нетрезвый мужчина с гранатой в руках находится возле здания жилищно-эксплуатационного участка Печерске.



Горе-подрывника удалось обезвредить и задержать.

Им оказался ранее судимый мужчина, который четыре года назад угрожал взорвать больницу в Киеве.

Как оказалось, у него в руках был не боевой снаряд, а учебный корпус гранаты Ф-1, который уже направили на экспертизу.



За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве вынесли приговор мужчине, который заявил о минировании почтового отделения. Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".