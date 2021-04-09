В Киеве худшая вспышка с начала пандемии, поэтому решение столичных властей ввести локдаун является оправданным и жизненно необходимым. Об этом в telegram-канале написал Артур Палатный, глава исполкома партии «УДАР», народный депутат Украины VII-VIII созывов, который возглавлял Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

Он напомнил, что заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%. Но некоторые уже переполнены на 100-110%. «Если эту волну не удастся сбить, медучреждения и врачи не смогут принимать больных. А их становится больше и больше. Если в начале пандемии с 10 Covid-положительных пациентов госпитализировали двух, то сейчас госпитализации требуют 7 из 10. Столичные врачи уже работают на пределе человеческих возможностей. Локдаун поможет выиграть время, пока не начнется настоящая массовая вакцинация», — считает политик.

Чтобы не допустить худших сценариев, КГГА увеличивает коечный фонд собственными силами, срочном режиме обустраивает клиники, ремонтирует системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал. Между тем уже несколько месяцев Кабмин рассматривает предложение городских властей разрешить лечить больных в ведомственных больницах. Это дало бы столице дополнительно 10 тысяч коек.

Артур Палатный заявил, что столичные власти удерживают ситуацию и пытаются избежать введения более жестких ограничений. «Даже сейчас карантин в Киеве не такой жесткий, как во многих европейских столицах. Если все мы будем добросовестно выполнять правила, до полной остановки экономики и комендантских часов, надеюсь, не дойдет», — говорится в заметке.

Он также высоко оценил компенсаторы и стимулы для среднего и мелкого бизнеса, инициированные городским головой Виталием Кличко. В частности, владельцами заведений общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, к которой расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снижена до 50%. Владельцев авто освободили от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

«Эти шаги должны помочь предпринимателям пережить локдаун. Призываю киевлян поддерживать локальные магазинчики и лавочки гривной и помнить: спущена на подбородок маска или вылазка компанией на шашлыки может обернуться для кого-то трагедией. Давайте беречь себя и окружающих. Давайте дадим врачам возможность справиться с этим», — призвал Артур Палатный.