В Киеве мужчина выстрелил в бродячего пса, ему предъявили обвинение





К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел страшную картину. Раненое животное доставили ветклинику, где специалисты сделали все возможное для помощи собаке. Как передает Politeka.net , подробности жуткого инцидента рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел страшную картину. Раненое животное доставили ветклинику, где специалисты сделали все возможное для помощи собаке.

Она 9 часов умирала в муках.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и проведенных экспертиз, злоумышленника нашли. Им оказался 45-летний местный житель. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители изъяли зарегистрированное оружие", - сообщили в полиции.

Теперь мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.