В Киеве мужчина выстрелил в бродячего пса, ему предъявили обвинение
Как передает Politeka.net, подробности жуткого инцидента рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.
К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел страшную картину. Раненое животное доставили ветклинику, где специалисты сделали все возможное для помощи собаке.
К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел страшную картину. Раненое животное доставили ветклинику, где специалисты сделали все возможное для помощи собаке.
Она 9 часов умирала в муках.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и проведенных экспертиз, злоумышленника нашли. Им оказался 45-летний местный житель. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители изъяли зарегистрированное оружие", - сообщили в полиции.
Теперь мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что на Одесчине пожилой мужчина придушил соседского кота, закинул его в пакет и пошел выбрасывать.
Шокированные местные жители, на глазах которых произошло убийство, вызвали полицию. Когда копы приехали, то жена живодера стала всё отрицать, заявив, что никакого кота не было и соседям все показалось.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области.
Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и начали угрожать генералом: видео разборок
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