Новые льготы ввели в связи с карантином из-за коронавируса
Киевский городской совет принял решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса, который пострадал от последствий карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За такое решение проголосовали 99 депутатов.
Для предпринимателей будут действовать такие изменения:
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- уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;
- увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
Кроме того, в связи с карантином с 5 апреля действует освобождение от оплаты за парковку на площадках "Киевтранспарксервис" для владельцев авто.
Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1864 человек, в том числе у 62 медика, умерли 48 больных. 688 киевлян победили COVID-19.
В связи с ростом заболеваемости в Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
При этом столичные власти заявили, что карантин могут ужесточить еще больше, если число забоолевших будет расти.
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