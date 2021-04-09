Новые льготы ввели в связи с карантином из-за коронавируса

Киевский городской совет принял решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса, который пострадал от последствий карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За такое решение проголосовали 99 депутатов.

Для предпринимателей будут действовать такие изменения:

уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании владельцами заведений общественного питания площадок у стационарных учреждений, а также сезонных и летних площадок;

увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Кроме того, в связи с карантином с 5 апреля действует освобождение от оплаты за парковку на площадках "Киевтранспарксервис" для владельцев авто.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1864 человек, в том числе у 62 медика, умерли 48 больных. 688 киевлян победили COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости в Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

При этом столичные власти заявили, что карантин могут ужесточить еще больше, если число забоолевших будет расти.

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