В Киеве возник скандал из-за сноса исторического здания на улице Симона Петлюры, 29

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в столице застройщик начал разбирать старинное здание, а прокуратура уже открыла уголовное производство по данному факту.

Как известно, небольшой двухэтажный дом построил украинский архитектор Александр Вербицкий для купца Ивана Уткина.

Дом Уткина пережил несколько ремонтов, из-за чего его внешний вид сегодня изменился до неузнаваемости. Однако, несмотря на это, здание было в очень хорошем состоянии. В 2020 году стало известно, что один из застройщиков планирует построить современную многоэтажку прямо возле здания Центрального железнодорожного вокзала, и старинный дом начали разбирать.

В марте 2021 года столичные журналисты сообщили, что в здании демонтировали все окна, а уже в апреле рабочие начали выполнять такие работы на крыше и со стенами второго этажа.

В субботу, 10 апреля, на месте побывали правоохранители и рассказали, что после обращения общественной организации было открыто уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.

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