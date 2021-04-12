В Киеве возник скандал из-за сноса исторического здания на улице Симона Петлюры, 29
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, в столице застройщик начал разбирать старинное здание, а прокуратура уже открыла уголовное производство по данному факту.
Как известно, небольшой двухэтажный дом построил украинский архитектор Александр Вербицкий для купца Ивана Уткина.
Дом Уткина пережил несколько ремонтов, из-за чего его внешний вид сегодня изменился до неузнаваемости. Однако, несмотря на это, здание было в очень хорошем состоянии. В 2020 году стало известно, что один из застройщиков планирует построить современную многоэтажку прямо возле здания Центрального железнодорожного вокзала, и старинный дом начали разбирать.
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В марте 2021 года столичные журналисты сообщили, что в здании демонтировали все окна, а уже в апреле рабочие начали выполнять такие работы на крыше и со стенами второго этажа.
В субботу, 10 апреля, на месте побывали правоохранители и рассказали, что после обращения общественной организации было открыто уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по улице Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы.
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