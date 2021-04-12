В Киевской области в результате пожара погиб маленький ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагедия произошла в воскресенье, 11 апреля.

По данным спасателей, в 21.02 в оперативно-диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение о пожаре в пгт Згуровка на улице Садовая.

Прибыв на место, спасатели увидели, что горит жилой дом.

По данным ГСЧС, в результате пожара погиб 5-летний мальчик, а его отца забрали в больницу в тяжелом состоянии.

"Пожар локализован в 03:51 и полностью ликвидирован в 06:07. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

На фоне данной трагедии пожарные обратились к украинцам с призывом не пренебрегать безопасностью детей, оставляя их дома одних.

"Уважаемые родители! Если вы оставляете детей дома одних, убедитесь что все имеющиеся в доме электроприборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии, а спички спрятаны в недоступном месте. Помните, что безопасность вашего ребенка - это, прежде всего, ваша личная ответственность", - говорится в обращении.

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