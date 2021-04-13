В Киеве вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве 6-летнего ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Вопиющая расправа произошла еще летом 2020 года. Пьяный собутыльник семьи решил пойти к детям.

"Мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет. Пьяный мужчина схватил младшего мальчика и начал его избивать", - говориться в сообщении.

Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью: у мальчика была открыта черепно-мозговая травмы, множественные переломы, ушибы внутренних органов.

Несмотря на все усилия медиков, мальчика спасти не удалось.

За это преступление мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

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