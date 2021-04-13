В Киеве врач требовал от людей взятки за то, чтобы одеть умерших пациентов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в Оболонском районе столицы правоохранители взяли на взятке заведующего патологоанатомическим отделением Киевской городской больницы №8.
По данным столичных источников, в вымогательстве подозревается и его помощник.
Отмечается, что правоохранители взяли "на горячем" (во время получения взятки) заведующего патанатомическим отделением Киевской городской больницы №8.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
К переболевшей "Холостячке" Мишиной приехали люди в военной форме, что произошло: "А у нас тут спецназ!"
Изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако: "Миша хороший парень, но..."
54-летняя Сумская опозорилась, переборщив с открытым ртом под фонограмму: "Не Лопес, а Юля Тимошенко в…"
Сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как"
"Взяли на горячем Боринфельда Александра Ильича и его помощника врача, которого зовут Дата Мининдранат Рамавич. Они систематически требовали с родственников умерших от 6 до 20 тысяч гривен за одевание покойника. Это при том, что при больницах в Украине есть "государственные морги", и услуги там бесплатные. Люди предлагали даже оплачивать эти услуги через кассу, официально, чтобы получить квитанцию на руки. Но брали у них средства исключительно наличными и исключительно из рук в руки, без проведения финансовой операции. Сегодня заведующего патанатомии 8-й больницы схватили с поличным прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки", - говорится в сообщении.
О задержании врачей сообщили и в Киевской городской прокуратуре.
При этом там рассказали, что медики были задержаны во время получения очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19, в открытом гробу.
К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "к сожалению...".
Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
Также Politeka писала о новом локдаун, в МИНЗДРАВЕ предупредили украинцев об очередном усилении: "по всей территории страны...".