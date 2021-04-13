В Киеве врач требовал от людей взятки за то, чтобы одеть умерших пациентов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в Оболонском районе столицы правоохранители взяли на взятке заведующего патологоанатомическим отделением Киевской городской больницы №8.

По данным столичных источников, в вымогательстве подозревается и его помощник.

Отмечается, что правоохранители взяли "на горячем" (во время получения взятки) заведующего патанатомическим отделением Киевской городской больницы №8.

"Взяли на горячем Боринфельда Александра Ильича и его помощника врача, которого зовут Дата Мининдранат Рамавич. Они систематически требовали с родственников умерших от 6 до 20 тысяч гривен за одевание покойника. Это при том, что при больницах в Украине есть "государственные морги", и услуги там бесплатные. Люди предлагали даже оплачивать эти услуги через кассу, официально, чтобы получить квитанцию на руки. Но брали у них средства исключительно наличными и исключительно из рук в руки, без проведения финансовой операции. Сегодня заведующего патанатомии 8-й больницы схватили с поличным прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки", - говорится в сообщении.

О задержании врачей сообщили и в Киевской городской прокуратуре.

При этом там рассказали, что медики были задержаны во время получения очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19, в открытом гробу.

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