Киевские власти опубликовали карту с адресами бомбоубежищ
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Сооружения гражданской обороны созданы для укрытия жителей столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
"Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения", – говорится в сообщении.
Так, руководители организаций и владельцы зданий при необходимости обеспечат доступ для укрытия.
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Ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о карантинных ограничениях на Пасху 2021.
Об этом заявили в мэрии Киева.
«У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - говорится сообщении.
Решение об ослаблении ограничений после 30 апрелия будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.
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