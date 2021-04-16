Киевские власти опубликовали карту с адресами бомбоубежищ

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Сооружения гражданской обороны созданы для укрытия жителей столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

"Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения", – говорится в сообщении.

Так, руководители организаций и владельцы зданий при необходимости обеспечат доступ для укрытия.

Ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о карантинных ограничениях на Пасху 2021.

Об этом заявили в мэрии Киева.

«У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - говорится сообщении.

Решение об ослаблении ограничений после 30 апрелия будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

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