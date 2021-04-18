Спасатели прибыли по месту вызова в ночной клуб, но, как оказалось, зря

Машины полицейских и пожарных столпились возле ночного клуба в Киеве из-за "ЧП". Событие произошло ночью воскресенья 18 апреля.

Об этом сообщается в видео в группе "Информатор Киев", передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

По словам автора, в один из ночных клубов по улице Антоновича, 50 вызвали сотрудников ГСЧС, якобы сообщив о пожаре. Как оказалось, звонок совершил один из посетителей заведения.

В это время на место события прибыло несколько экипажей полицейских. Правоохранители вместе совместно с муниципальной гвардией совершили рейд.

Известно, что сейчас в Киеве существует запрет на работу каких-либо заведений в связи с локдауном, а значит ночной клуб работал незаконно. В результате полицейские оштрафовали всех отдыхающих и хозяев заведения за нарушение норм.

К слову, вызов пожарных оказался ложным.

"Возможно, люди, которые находились внутри таким образом пытались выйти без штрафа. На месте продолжают работать сотрудники полиции", - заявил снимающий.

Публикация собрала много комментариев в сети.

"Фифти. Всё время работал", "Надо ввести комендантский час!!!!! И денег в казне добавилось бы!!!!!", "Правильно, закон есть закон", "Все дискотечные клубы с чёрного входа работают", "Нафиг людей будить. Или завидно, что тебя туда не пускают?", - написали пользователи интернета.

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