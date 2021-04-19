В Киеве произошло сразу два ЧП

Так, в доме по улице Половецкая, 14 обвалилось сразу несколько балконов - жителей дома срочно эвакуировали.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook .

"На месте спасатели ГСЧС изучают обрушившейся конструкции и целостность самого здания", - говорится в сообщении.

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Утром 17 апреля вода была покрыта толстым слоем бело-зеленой пены.

«На берегу лежит мертвая птица, в воде барахталась еще одна, но не могла выплыть/улететь из пены, через время она умерла», - сообщила местная жительница Наталия Синькевич.

В комментариях под постом другие жители Очакова рассказали, что дохлых птиц видели и в других районах у моря.

18 апреля местные жители сообщили, что течение унесло и туши птиц, и пену на воде.

К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".

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