В Киеве произошло сразу два ЧП
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Так, в доме по улице Половецкая, 14 обвалилось сразу несколько балконов - жителей дома срочно эвакуировали.
"На месте спасатели ГСЧС изучают обрушившейся конструкции и целостность самого здания", - говорится в сообщении.
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Утром 17 апреля вода была покрыта толстым слоем бело-зеленой пены.
«На берегу лежит мертвая птица, в воде барахталась еще одна, но не могла выплыть/улететь из пены, через время она умерла», - сообщила местная жительница Наталия Синькевич.
В комментариях под постом другие жители Очакова рассказали, что дохлых птиц видели и в других районах у моря.
18 апреля местные жители сообщили, что течение унесло и туши птиц, и пену на воде.
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