Для Киева, как и для любого мегаполиса, огромной проблемой уже давно стал транспорт. Это и проблема пробок, и проблема парковок, и проблема загрязнённого воздуха… Где выход?

Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» высказывает активист «Автомайдана», исполнительный директор «Центра развития городов» Алексей Гриценко.

«С точки зрения экологии, транспорт в Киеве сейчас – проблема номер один. На его долю приходятся 78 процентов загрязнения воздуха в городе. Что с этим делать – не один вопрос, а целый комплекс вопросов. Для начала все должны подписаться под определённой стратегией, которая определит, куда двигаться дальше. Стоит взять пример с Европы и перейти на электротранспорт. Да, это дорого – один электробус примерно в два раза дороже автобуса. Но только так можно решить проблему загрязнения воздуха», - говорит гость программы.

По его словам, для этого нужно принять целый ряд законов, а также сотрудничать с банками, которые кредитуют подобные проекты.

«Вопрос подзарядки электротранспорта технически можно решить разными способами. Например, можно использовать принцип троллейбуса. Кстати, троллейбус в Киеве потребляет на километр пути два с половиной киловатта, а электробус – только один киловатт. В центре города везде есть электроэнергия», - отмечает Алексей Гриценко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о проблемах в экологической инспекции.

Также Гриценко указал на произвол, который царит в строительной сфере Киева.