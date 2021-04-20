Для Киева, как и для любого мегаполиса, огромной проблемой уже давно стал транспорт. Это и проблема пробок, и проблема парковок, и проблема загрязнённого воздуха… Где выход?
Своё мнение в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» высказывает активист «Автомайдана», исполнительный директор «Центра развития городов» Алексей Гриценко.
«С точки зрения экологии, транспорт в Киеве сейчас – проблема номер один. На его долю приходятся 78 процентов загрязнения воздуха в городе. Что с этим делать – не один вопрос, а целый комплекс вопросов. Для начала все должны подписаться под определённой стратегией, которая определит, куда двигаться дальше. Стоит взять пример с Европы и перейти на электротранспорт. Да, это дорого – один электробус примерно в два раза дороже автобуса. Но только так можно решить проблему загрязнения воздуха», - говорит гость программы.
По его словам, для этого нужно принять целый ряд законов, а также сотрудничать с банками, которые кредитуют подобные проекты.
«Вопрос подзарядки электротранспорта технически можно решить разными способами. Например, можно использовать принцип троллейбуса. Кстати, троллейбус в Киеве потребляет на километр пути два с половиной киловатта, а электробус – только один киловатт. В центре города везде есть электроэнергия», - отмечает Алексей Гриценко.
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Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о проблемах в экологической инспекции.
Также Гриценко указал на произвол, который царит в строительной сфере Киева.