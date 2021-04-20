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В Киеве переименовать станцию метро "Героев Днепра" и провести ее ре-дизайн



Как передает Как передает Politeka.net , соответственная петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

"Предлагаю переименовать (декоммунизировать) станцию из Героев Днепра в Героев УПА в честь силы боровшихся против обоих у пантов Русско большевистского и немецкого нацистского. А также заменить казацкую ленту на коленях стенах станции на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов", - сообщил автор документа.

Также он отметил, что наличия такого названия станции метро столице неуместно.

"В оформлении станции присутствует гвардейская лента, которая также печально известная как колорадская и применения которой в Украине после 2014 года является по моему мнению, по меньшей мере неуместным", - отметил автор петиции.

Ранее в Институте национальной памяти Украины сообщали, что на процедуру демонтажа символики времен СССР с "Родины матери", памятника Щорса и мост Патона понадобится ориентировочно год.