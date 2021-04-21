Девушка, курившая в вагоне киевского метро, решила похвастаться своей популярностью

Блогерша заявила, что это событие принесло ей быструю популярность за кратчайшие сроки.

Видео появилось в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Девушка говорит, что ее не волнуют обсуждения людей. А "популярность" ролика, где она запечатлела нарушение правил пользованиями столичным метрополитеном, новоиспеченная блогерша назвала "инструкцией по получению популярности".

"Ждали извинения? А ей плевать. Некоторые члены общества неизлечимы. Получайте", - пишут авторы публикации в телеграм-канале.

Напомним, что в пресс-службе метрополитена по данному факту решили обратиться к правоохранителям.

"Вывод - курить в общественных местах нельзя . Это хамство", "Так не надо пиарить акки подобных об**бышей, всё просто. Это закономерно, что у этих пубертатов подавленных на определенное время подростковым максимализмом, включится подобная психологическая защита со стремлением выйти королевой из абсурдной ситуации", "Успокойтесь,ничего катастрофического они не сделали. Придет время станет стыдно. А так это просто детские шалости)", - пишут украинцы в комментариях.

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