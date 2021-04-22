Киевлян и жителей области предупредили об опасности
Как передает Politeka.net, сообщение опубликовали на сайте ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня грозы, местами град (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. Кроме того, не желательно находится близко к электроприборам, антеннам и проводам.
Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.
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Ранее мы писали, что климатолог рассказала, что весна будет удивлять украинцев непостоянной погодой.
В ближайшее время холодная погода будет сменять теплой каждые 5 дней.
Так, в пятницу осадки обрушатся на все области, а уже на выходных западные регионы смогут передохнуть от дождей и насладиться солнцем, однако температура воздуха немного упадет.
Также в УкрГидрометцентре предупреждают, что ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов в южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки до 5 градусов ниже ноля.
Напомним, украинскую землю засыпает снегом посреди весны: где бушует непогода, фото и детали.
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