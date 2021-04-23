Столица, которой руководит Виталий Кличко, – лучший пример сотрудничества городских властей с гражданами в условиях пандемии и экономического кризиса. Об этом заявил руководитель исполкома «Удара» Артур Палатный, комментируя последнее решение Киевсовета об увеличении расходов из бюджета.

«Врачи, учителя, коммунальщики сейчас на передовой. Они спасают, обучают, поддерживают комфортную жизнь города. Городская власть не отстранилась от людей в непростое время, а, наоборот, усиливает поддержку и помощь. Внесены изменения в бюджет, чтобы эти специалисты получали более высокие зарплаты и доплаты. В целом Киев можно назвать национальным кейсом партнерства власти и общины перед лицом сложных вызовов», – сказал Палатный.

Он напомнил, что накануне Киевсовет консолидировано проголосовала за увеличение расходной части бюджета на 10 млрд грн. В частности, на образование дополнительно выделили 748 млн грн, на здравоохранение — 790,5 млн грн, на транспорт и дорожное хозяйство — 5,5 млрд грн, ЖКХ — 1,5 млрд грн, социальную защиту киевлян — 262 млн грн, развитие культуры — 261 млн грн, на физическую культуру и спорт — 261 млн грн.

Руководитель исполкома «Удара» убежден, поддержка этих отраслей в разгар пандемии является признаком ответственности и профессионализма власти.

"Какой бы ни была ситуация, команда Виталия Кличко делает все, чтобы помочь уязвимым категориям киевлян справиться. Я также отдельно хочу акцентировать на увеличении столицей финансирования таких важных отраслей, как культура и спорт, которые, к сожалению, часто в нашей стране финансируются по остаточному принципу», – отметил Палатный.



