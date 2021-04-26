В Киеве произошло летальное ДТП
Как передает Politeka.net, подробности жуткой аварии сообщили в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".
По предварительной информации, автомобиль Nissan Teana белого цвета на огромной скорости вылетел с дороги на газон и несколько раз перевернулся.
Все произошло вечером, 25 апреля, на проспекте Гагарина.
В салоне находились две женщины.
"Пассажиры, не были пристегнуты. Мать погибла, а дочка в реанимации", - говорится в сообщении.
Также появилась информация, что за рулем авто был мужчина, который скрылся с места сразу после ДТП.
Ранее мы сообщали, что жуткая авария произошла 24 апреля на Хмельниччине.
Автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом, вылетел в кювет и загорелся.
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47-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте происшествия. Водитель авто получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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