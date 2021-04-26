В Киеве произошло летальное ДТП





Как передает Politeka.net , подробности жуткой аварии сообщили в Facebook-сообществе " dtp.kiev.ua ".

По предварительной информации, автомобиль Nissan Teana белого цвета на огромной скорости вылетел с дороги на газон и несколько раз перевернулся.

Все произошло вечером, 25 апреля, на проспекте Гагарина.

В салоне находились две женщины.

"Пассажиры, не были пристегнуты. Мать погибла, а дочка в реанимации", - говорится в сообщении.

Также появилась информация, что за рулем авто был мужчина, который скрылся с места сразу после ДТП.