В Киеве был зафиксирован случай бешенства у животного
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили на Facebook-страничке Госпродпотребслужбы столицы.
Так, в Голосеевском районе болезнь подтвердилась у лисы, которая успела покусать местную жительницу.
"17 апреля животное забежала во двор в Голосеевском районе и спряталась под досками. В тот самый день, эта лиса укусила женщину, которая проходила у этих досок, после чего животное снова спряталась. На следующий день был обнаружен труп лисы", - говориться в сообщении.
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Ранее мы рассказывали, что Каменском Днепропетровской области на девушку, которая гуляла со своей собакой, напало другое животное.
По ее словам, в то время, как девушка шла со своей собакой в магазин, к ней подбежал не очень крупный аксель.
Собаки сцепились. Девушка пыталась отогнать чужого пса и оттянуть своего, когда ее сзади атаковала другая взрослая собака и укусила ее за ногу.
Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.