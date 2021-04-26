В Киеве был зафиксирован случай бешенства у животного

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили на Facebook-страничке Госпродпотребслужбы столицы.

Так, в Голосеевском районе болезнь подтвердилась у лисы, которая успела покусать местную жительницу.

"17 апреля животное забежала во двор в Голосеевском районе и спряталась под досками. В тот самый день, эта лиса укусила женщину, которая проходила у этих досок, после чего животное снова спряталась. На следующий день был обнаружен труп лисы", - говориться в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что Каменском Днепропетровской области на девушку, которая гуляла со своей собакой, напало другое животное.

По ее словам, в то время, как девушка шла со своей собакой в магазин, к ней подбежал не очень крупный аксель.

Собаки сцепились. Девушка пыталась отогнать чужого пса и оттянуть своего, когда ее сзади атаковала другая взрослая собака и укусила ее за ногу.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.