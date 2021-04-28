Столица Украины выходит из локдауна с 1 мая
Сегодня, 28 апреля, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице.
Уже с 1 мая в Киеве возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт, с 5 мая откроются учебные заведения.
Возобновится работа транспорта, откроются бары и кафе, спортзалы. С 5 мая - восстановится обучение.
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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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