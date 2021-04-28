В Киеве эвакуировали жителей дома, где произошла утечка газа
Как передает Politeka.net, об произошедшем сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный"
Напомним, летом прошлого года, в воскресное утро, в Киевепо улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибло 5 человек.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"
Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал"
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
"Дизель шоу" экстренно отменяет концерты, раскрыта причина: "Дорогие зрители..."
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.