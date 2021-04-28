В Киеве эвакуировали жителей дома, где произошла утечка газа

Как передает Politeka.net, об произошедшем сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный"

Как сообщается, инцидент произошел в городе Вишненое.
"На место оперативно прибыли сотрудники "Департамента охраны" и патрульной полиции. В указанной жильцами квартире находились двое пожилых людей, которые лежали на полу. Люди уже успели надышаться газом и находились в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

Пожилую пару вывели на улицу и оказали первую помощь.

Напомним, летом прошлого года, в воскресное утро, в Киевепо улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибло 5 человек.

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