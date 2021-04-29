"Международный лицей им. Сальвадора Дали – семейное учебное заведение, которое растет вместе с ребенком: ваш малыш постепенно переходит от дошкольного обучения к младшей школе, затем в лицей и далее, подрастая, переходит к профильному образованию по выбранному направлению. ДАЛИ с вами от дошкольника до магистра. Система обучения чрезвычайно разнообразна и обучает средствами творческих инноваций", – главный тезис в обучении современного и инновационного учебного заведения.

Представьте себе обучение нашей мечты, ориентированное на языки, математику, инженерию, компьютерную графику, искусство! Альтернативное образовательное пространство для реализации всех творческих замыслов и проектов. Место, где развитие и обучение не ограничивается лишь сухими школьными предметами, после посещения которых уже не остается сил и времени на творческие поиски.

Мы нашли такое заведение и имеем счастье поделиться опытом.

"Преподаватели Международного лицея им. Сальвадора Дали знают как раскрыть творческий потенциал вашего ребенка через комплексный и современный подход к образованию, где дети осваивают знания и практические навыки в комфортном для себя темпе. Школе предшествует садик - подготовительный уровень. Дети 4-7 лет углубляются в обучение легко, через творчество и прикладную деятельность, они осваивают математику и языки, компьютерную грамотность и технологии", – объясняет доцент кафедры дизайна, директор Международного Лицея им. Сальвадора Дали Лариса Чабак.

Наряду с важными для дальнейшего развития навыками, у ребенка формируются уверенность в собственных силах, убеждение что его идеи важны и ценны для окружающих. Сочетание мощной учебной структуры с чутким отношением к детям, к их креативу и желаниям готовит малышей к школе без лишнего стресса и перегрузки.

Тактильные и пространственные знания дети получают через экологическую программу, прошедшую сертификацию ЮНЕСКО. Экологическая программа ЮНЕСКО по сохранению окружающей среды, наблюдение за развитием окружающего мира происходит в эко-лабораториях:

ЭКО-лаборатория выращивания и наблюдения за растениями «ЭКО-ГРИНХАУЗ»;

лаборатория ЭКО-КУХНЯ (выращивание, приготовление и потребление полезной пищи);

ЭКО-лаборатория «РЕСАЙКЛИНГ» (программа научит малышей понимать маркировку на упаковке, сортировать и утилизировать отходы потребления человека);

Эко-ферма (маленький контактный зоопарк).

Искусство для малышей — путь к познанию своего внутреннего мира. Фантазировать гораздо интереснее, чувствуя как в руках оживает глина, превращаясь в сказочных созданий, а сочинение сказок раскрывает безграничный простор для воображения и рассказов.

Учебные программы не оторваны друг от друга и с легкостью интегрируются между собой. Поэтому у детей возникают ассоциации и понимание, как тесно творчество переплетается с жизнью. Международный Лицей им. Сальвадора Дали — это заведение, где дети действительно получают удовольствие от учебы и с нетерпением ждут понедельника, чтобы снова пойти в лицей.

Приоритетным направлением, наряду с обучением и развитием, является оздоровительная программа для учащихся. Особого внимания заслуживают: сенсорно-солевая комната с песчано-галечным полом, решающая проблемы профилактики плоскостопия. А еще это релаксо-терапия.

Кислородные пенки в сочетании с сенсорно-солевой комнатой выполняют профилактику болезней дыхательных путей. А для правильного развития двигательного аппарата и гибкости Международный лицей им. Сальвадора Дали проводит бейби-йогу и пилатес дважды в неделю.

Начальная школьная подготовка для 1-4-х классов осуществляется по программе НУШ (Новой Украинской Школы), а также европейской билингвальной системы, но не ограничивается этим. Расширенное комплексное обучение происходит по нескольким направлениям, а именно:

языковым (английский, французский, китайский), а преподаватели-приглашенные нейтив-спикеры;

математико-инженерным (робототохника, лего-конструирование, шахматы, механика, основы STEM-программирования);

компьютерно-анимационным;

художественным (изобразительное, музыкальное, театральное, прикладное искусство).

Средняя школа позволяет попробовать лицеистам разные профессии, ощутить себя в роли разработчика компьютерных игр, дизайнера, кодера, мультипликатора, инженера, архитектора, конструктора, стилиста-модельера и понять, к чему больше лежит душа.

Для учеников 5-9-х классов, кроме основательной школьной программы, открывается большой выбор мастерских и научных лабораторий по их вкусу:

лаборатория инновационных компьютерных технологий (3Д, ви-ар, кодинг);

лаборатория дизайна (2Д и 3Д графика, анимация, дизайн среды, промышленный дизайн, дизайн одежды);

диджитал живопись и рисунок (разработка кейсов, имитационная профессиональная деятельность);

изобразительная мастерская (пленэры, академический рисунок и живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство);

эстампная мастерская (линографюра, офорт, художественная графика);

мастерская по резьбе (карвинг, резьба по дереву);

мастерская креатива (миксед медиа, стритарт, инсталляции);

витражная мастерская (лемповорк, витраж, мозаика);

скульптурная мастерская (гончарство, скульптура, барельеф);

театральная мастерская (режиссура, сценическая речь, театральная постановка, стенд-ап);

собственная видео-студия (видеоблогинг, репортажи, интервью);

музыкальная студия (пение, вокал, игра на музыкальных инструментах);

танцевальная студия (хореография, танцы);

клуб физического развития (йога, пилатес, аэробика, гимнастика).

"В Международном лицее им. Сальвадора Дали применяют инновации в образовании и технологической сфере. Поэтому привлекают лицеистов к освоению знаний о краудфандинговых платформах, разработке собственного криптоарта, созданию приложений, компьютерных и мобильных игр. Концепции воплощаются в жизни через сотрудничество лицея с работодателями, издательствами, блокчейн-платформами, дизайн-бюро и производствами. Еще в процессе обучения, лицеисты имеют возможность реализовывать и продавать свои работы или идеи (концепты), и вместе с оценками получать материальный стимул за курсовые и самостоятельные работы", – объясняет доктор наук, профессор, ректор Арт Академии Современного искусства им. Сальвадора Дали Оксана Фурса.

Школьная жизнь не ограничиваются стенами заведения — ученики и лицеисты, объединенные в студенческую лигу Международного Лицея им. Сальвадора Дали, организовывают и проводят фестивали, показы, выставки и экскурсии, много путешествуют и не только по Украине. Принимают участие в международных программах, конкурсах и грантах, получают призовые места.

Международный лицей им. Сальвадора Дали является членом МАН Украины и экспериментальной площадкой Академии Педагогических Наук Украины с 1998 года. Дети активно принимают участие во всех научных разработках и платформах, выпускают собственный научный журнал, аккредитованный МОН) и носят гордый статус юных ученых-разработчиков.

Международный Лицей им. Сальвадора Дали — это учебное заведение, в котором сочетаются инноваций и искусство во всех его проявлениях, математика и изобретения, компьютерных технологии и инженерия, иностранные языки и игры, театр и телевидение!