Автоперевозчики в столице оказались на грани банкротства
Об этом рассказал председатель общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, передает "Обозреватель".
По его словам, повышение стоимости проезда на 15 маршрутах не имеет связи с локдауном.
"Это решение было принято еще до попадания Киева в "красную" зону. Оно было связано с тем, что регулярно росла стоимость горюче-смазочных материалов и запчастей. Это был вынужденный шаг", – отметил Моисеенко.
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Он заявил, что в условиях карантина бизнес оказался на грани банкротства.
Моисеенко рассказал, что себестоимость одной поездки в маршрутке Киева в условиях ограниченного пассажиропотока примерно 20-30 гривен.
"Мы можем поставить эту цену, но мы понимаем, что это будет очень некорректно по отношению к простым людям", – резюмировал Игорь Моисеенко.
По мнению Моисеенко, нужно сделать маршрутки дотационным видом транспорта - когда часть расходов на перевозку берет на себя город.
Тем временем долги украинцев за коммунальные услуги продолжают расти.
По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа на конец февраля составила 34,2 млрд гривен, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд гривен.
Долги за поставки и распределение электрической энергии составили 8 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен.
Меньше всего получилась задолженность за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд гривен.
Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".
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