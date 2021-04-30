Синоптики дали детальный прогноз погоды на майские праздники в Киеве

Так, согласно данным на сайте Sinoptik, в Киеве и области ожидаются обильные дожди в эти выходные и на следующей неделе.

30 апреля в столице ожидают грозу при температуре воздуха от +9 до +17 градусов.

Грозу прогнозируют и на Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая, температура воздуха достигнет +21 градуса.

Дожди прекратятся лишь 5 мая и вновь возобновятся 8 числа.

В понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будет сильный ветер.

Настоящее тепло ожидается в пятницу 7 мая. В этот день осадков не предвидится, а температура воздуха будет от +12 до +24 градусов. А в субботу и воскресенье будет уже настоящая жара, в эти дни ожидается до +26 градусов.

Кроме того, мы писали, что украинцев ждет теплая Пасха с благоприятными погодными условиями

Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.