Синоптики дали детальный прогноз погоды на майские праздники в Киеве
Так, согласно данным на сайте Sinoptik, в Киеве и области ожидаются обильные дожди в эти выходные и на следующей неделе.
30 апреля в столице ожидают грозу при температуре воздуха от +9 до +17 градусов.
Грозу прогнозируют и на Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая, температура воздуха достигнет +21 градуса.
Дожди прекратятся лишь 5 мая и вновь возобновятся 8 числа.
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В понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будет сильный ветер.
Настоящее тепло ожидается в пятницу 7 мая. В этот день осадков не предвидится, а температура воздуха будет от +12 до +24 градусов. А в субботу и воскресенье будет уже настоящая жара, в эти дни ожидается до +26 градусов.
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Весна в 2021 году выдалась на удивление холодной и дождливой. Однако, по прогнозу синоптика, к концу апреля температура начнет уверенно повышаться, а осадки станут кратковременным и не такими частыми.
«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая», - рассказал синоптик.
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