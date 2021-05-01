В Киеве разрешили работу общественного транспорта без спецпропусков, также с 1 мая в Киеве разрешили работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок, кафе и ресторанов, спортивных залов и фитнес-центров, работу кинотеатров, других учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, Центров предоставления административных услуг.

С 5 мая продолжится образовательный процесс в помещениях учреждений, прием документов для зачисления детей в первые классы, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации.

Ранее мы писали, что синоптики дали детальный прогноз погоды на майские праздники в Киеве.

Так, согласно данным на сайте Sinoptik, в Киеве и области ожидаются обильные дожди в эти выходные и на следующей неделе.

Грозу прогнозируют на Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая, температура воздуха достигнет +21 градуса.

Дожди прекратятся лишь 5 мая и вновь возобновятся 8 числа.

В понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будет сильный ветер.

Настоящее тепло ожидается в пятницу 7 мая. В этот день осадков не предвидится, а температура воздуха будет от +12 до +24 градусов. А в субботу и воскресенье будет уже настоящая жара, в эти дни ожидается до +26 градусов.