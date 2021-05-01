1 мая столица Украины ослабила жесткие карантинные ограничения
В Киеве разрешили работу общественного транспорта без спецпропусков, также с 1 мая в Киеве разрешили работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок, кафе и ресторанов, спортивных залов и фитнес-центров, работу кинотеатров, других учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, Центров предоставления административных услуг.
С 5 мая продолжится образовательный процесс в помещениях учреждений, прием документов для зачисления детей в первые классы, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации.
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Грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз
Ранее мы писали, что синоптики дали детальный прогноз погоды на майские праздники в Киеве.
Так, согласно данным на сайте Sinoptik, в Киеве и области ожидаются обильные дожди в эти выходные и на следующей неделе.
Грозу прогнозируют на Пасху, которую в этом году отмечают 2 мая, температура воздуха достигнет +21 градуса.
Дожди прекратятся лишь 5 мая и вновь возобновятся 8 числа.
В понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будет сильный ветер.
Настоящее тепло ожидается в пятницу 7 мая. В этот день осадков не предвидится, а температура воздуха будет от +12 до +24 градусов. А в субботу и воскресенье будет уже настоящая жара, в эти дни ожидается до +26 градусов.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.