Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, горе-мать отпустила дочь погулять во дворе, а позже обнаружила, что девочка исчезла.

Полицейские бросились на поиски девочки, опрашивая очевидцев и просматривая записи с камер наблюдения.

"Сотрудники территориального отдела полиции №2 обнаружили 6-летнего ребенка у местной жительницы соседнего подъезда. 55-летняя женщина гуляла с собакой и, увидев растерянную девочку, забрала к себе домой и пытались выяснить, где ее родители", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка пенсионерка не совершила.

Ранее мы писали, что 13-летний подросток пропал без вести.

Полиция Сумского районного управления ищет 13-летнего Артема Сердюка, который 30 апреля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.

На вид парню: 13 лет, рост около 152 см., худощавого телосложения, волосы светлые, лицо овальное, нос прямой, губы средние.

Был одет: в черную куртку, черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Еесли вы имеете любую информацию, которая поможет установить местонахождение парня, сообщите по тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102».

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.

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