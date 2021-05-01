6-летняя девочка исчезла с детской площадки
Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, горе-мать отпустила дочь погулять во дворе, а позже обнаружила, что девочка исчезла.
Полицейские бросились на поиски девочки, опрашивая очевидцев и просматривая записи с камер наблюдения.
"Сотрудники территориального отдела полиции №2 обнаружили 6-летнего ребенка у местной жительницы соседнего подъезда. 55-летняя женщина гуляла с собакой и, увидев растерянную девочку, забрала к себе домой и пытались выяснить, где ее родители", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.
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Никаких противоправных действий в отношении ребенка пенсионерка не совершила.
Ранее мы писали, что 13-летний подросток пропал без вести.
Полиция Сумского районного управления ищет 13-летнего Артема Сердюка, который 30 апреля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.
На вид парню: 13 лет, рост около 152 см., худощавого телосложения, волосы светлые, лицо овальное, нос прямой, губы средние.
Был одет: в черную куртку, черную кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Еесли вы имеете любую информацию, которая поможет установить местонахождение парня, сообщите по тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102».
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.