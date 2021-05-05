Во вторник, 4 мая, в Киеве произошло опасное ДТП с участием автомобиля такси
В частности, на Брест-Литовском шоссе таксист Uber на Hyundai пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара с таксистом отлетел в Lada.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Уточняется, что с места аварии была госпитализирована женщина, которая находилась на заднем сиденье Lada. В момент аварии у Honda находилось двое 8-летних девочек, которые, к счастью, они не получили травм.
На месте аварии работали правоохранители, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.
По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации. Положение второй пострадавшей не такое радужное. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.
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