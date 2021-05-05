О пассажирке в салоне он не думал

В Киеве водитель доставил хлопоты украинским полицейским

Как оказалось в ночь на среду, 5 мая, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева, сообщает "Kiev Operative".

Отмечается, что правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, который нарушал правила ПДД. Полицейские подали ему сигнал об остановке, но тот лишь поддал газу. Он устроил гонки с полицией и угодил в ДТП.

В частности, гонки начались в центре Киева, а завершились почти под Обуховом незначительным ДТП с патрульным авто. В автомобиле вместе водителем находилась 17-летняя девушка.

Как стало известно, молодой водитель отпраздновал свой День рождения, а потом решил продолжить гулянья. Для этого он взял авто на прокат и принял наркотик.

Похожая ситуация ранее произошла во Львове. Так, во Львове нетрезвый полицейский устроил ДТП. Полицейский пытался скрыться с места аварии, устроив гонки с полицией. Когда его поймали, он отказывался от теста на алкоголь.

По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.

Также Politeka писала, что пьяный водитель забрал жизнь юной украинки, новые подробности трагедии, которая произошла в Киеве.